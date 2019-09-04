​В Сургуте с первого октября автобусы перейдут на зимний режим

В Сургуте с первого октября осуществится ежегодный переход автобусов на зимний режим. Расписание общественного транспорта можно будет посмотреть на сайте администрации Сургута.

«Переход на зимний режим происходит ежегодо. С 1 октября и по 30 апреля автобусы будут ходить по новому расписанию», – сообщил начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения департамента городского хозяйства Рустам Гильманов.

Напомним, в Сургуте до 30 сентября продолжают ходить дачные автобусы, которые действуют каждый день, кроме вторников. С начала октября дачные автобусы будут ходить только по выходным.