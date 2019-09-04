​Американцы предложили сургутским летчицам из группы «Барсы» стать «ночными ведьмами»

Летчицы из сургутской пилотажной группы «Барсы» могут сыграть роль легендарных «Ночных ведьм» в военной реконструкции, которая пройдет в США. О том, что это предложение поступило от американцев, СИА-ПРЕСС рассказал основатель группы Евгений Барсов.

«Мы достигли первых договоренностей по участию в военной реконструкции и формате выступления, но подробностей пока нет. Планируется, что девчонки будут летать на настоящих военных самолетах По-2, но конкретной даты и места пока назвать не могу», – рассказал авиалюбитель. Он также сказал, что «Барсы» – единственная пилотажная группа из России, приглашенная на реконструкторское мероприятие в США.

Легендарный 46-й ночной бомбардировочный авиаполк, состоящий исключительно из женщин, был создан в 1942 году и демобилизован после победы в Великой Отечественной войне. Немцы назвали его «Ночными ведьмами», потому что перед заходом на бомбардировку летчицы отключали двигатели и планировали над территорией врага, а звук шелеста крыльев походил на метлу.

За годы войны они совершили 23,5 тысячи боевых вылетов, за это время их потери составили 23 человека и 28 самолетов, при этом полк ни разу не уходил на переформирование. «Ночные ведьмы» оставили большой след в истории и искусстве: про них снимали фильмы, им посвящали песни русские и зарубежные музыкальные группы.

Выполнить роль «Ночных ведьм» – далеко не единственное предложение о выступлении, поступившее к «Барсам». Основатель группы рассказывает, что уже есть несколько просьб о работе на 9 мая в 2020 году, а также выступить на нескольких авиашоу. В настоящий момент группа готовится к выезду из Улан-Удэ, где они выступили на 80-летии местного авиационного завода и вызвали фурор своими полетами.