​В Сургуте продолжили ремонт улицы Рабочая

Дума Сургута в социальной сети «ВКонаткте» заявила о продолжении ремонта улицы Рабочая.

Строители занимаются монтированием ливневых стоков, через которые по улице Сибирской будет отводится вода в канализационный колодец, расположенный на улице Университетская.

Кроме того, представители Северавтодора, компании осуществляющей ремонт, занимаются установкой бордюров вдоль тротуаров.

Также они завозят землю для будущих газонов.

Напомним, что 22 августа на улице Сибирской были заасфальтированы заезды. Тогда возникли проблемы из-за плохого состояния дорожного полотна.

«По настоянию Председателя КСП Владислава Жукова и руководства единого заказчика строители просушили поверхность от воды, сделали основание утрамбованной асфальтовой крошкой и только затем провели работы по укладке нижнего слоя», – заявили представители думы Сургута.