​В Сургуте в результате ДТП перевернулся микроавтобус

На Нефтеюганском шоссе в Сургуте произошла авария. По сообщениям очевидцев, недалеко от ТЦ «Аура» легковой автомобиль «Мерседес» столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП микроавтобус перевернулся на крышу, оказавшись на встречной полосе.

По неподтвержденной информации, в аварии есть пострадавшие. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, а также медики скорой помощи.

В пресс-службе ГИБДД Сургута корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.