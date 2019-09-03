​В Сургуте пьяный мужчина приставал к людям и пытался забраться в припаркованные автомобили

В Сургуте на территории ТЦ «Богатырь» мужчина приставал к прохожим людям, а также пытался залезть в припаркованные автомобили. Об этом сообщил местный житель в городском сообществе «К-Информ» социальной сети «ВКонаткте».

Как отмечают очевидцы, мужчина был пьян.

В пресс-службе УМВД Сургута корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что звонков по данному инциденту в дежурную часть не поступало.

Подчеркнем, что сургутяне проживающие в этом районе говорят о том, что этого «молодого» человека часто можно встретить около торгового центра.

«Он там каждый день трется… на днях я там проходил, он мелочь попросил у меня», — заявил Иван.