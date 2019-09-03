В администрации Сургута опровергли информацию о закрытии рецептурного отдела

Власти Сургута не планируют закрывать рецептурный отдел Центральной аптеки. Об этом рассказал СИА-ПРЕСС заместитель главы города Алексей Жердев.

Сегодня в мэрии проходило совещание с участием сотрудников муниципалитета, руководства Центральной аптеки и представителей подрядчика. Обсуждался ход ремонта в помещении, куда должно переехать муниципальное предприятие.

«Шел разбор полетов, потому что прошло уже достаточно времени, здание аптеки продано, новое куплено. Вопрос – когда будет закончен ремонт? Спрашивали со всех строго, как идет дорожной карты», - сообщил заместитель главы Сургута.

Что касается ликвидации рецептурного отдела, информация о которой появилась ранее, то этот вопрос, по словам Алексея Жердева, даже не обсуждался.

«Этот вопрос в принципе не обсуждался. Именно из-за рецептурного отдела администрация, посоветовавшись с депутатами (это было коллегиальное решение), сохранило Центральную аптеку, чтобы горожанам было удобно. Именно для этого все эти усилия и предпринимаются. В принципе, я думаю, что через пару месяцев заработает все в полную силу», - ответил СИА-ПРЕСС Алексей Жердев.