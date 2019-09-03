​В Сургуте родители не могут оплатить питание школьников — очередь в банке больше ста человек

В Сургуте родители школьников столкнулись с проблемой — горожане вынуждены по несколько часов стоять в очередь, чтобы сделать лицевой счет для оплаты питания своего ребенка. Очевидцы сообщили СИА-ПРЕСС, что очередь составляет порядка 150 человек на два работающих окна.

Судя по инструкции размещенной на сайте администрации города, при первичной оплате родителям необходимо обратиться в банк «Открытие», расположенный на улице Дзержинского, 11, для создания лицевых счетов. Среди тех, кому необходимо лично отправиться в банк — все родители первоклассников, которых в этом году в Сургуте более шести тысяч.

Почему сложилась такая ситуация с оплатой школьного питания — на данный момент не ясно, получить комментарий от представителей департамента образования города не удалось. В банке «Открытие» обещали предоставить комментарий в ближайшее время.