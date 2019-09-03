Волейбольный клуб «Газпром-Югра» завоевал серебро на международном турнире памяти Льва Чайлытко

Сургутский волейбольный клуб «Газпром-Югра» занял второе место на предсезонном товарищеском турнире памяти Льва Чайлытко в Беларуси.

Спортсменам удалось обыграть местный «Строитель», а также команды из Минска и Москвы. Однако в финале с казанским «Зенитом», ставшим в итоге чемпионом, одержать победу не удалось.

Местный клуб поздравил глава города Вадим Шувалов.

«Поздравляю волейбольный клуб «Газпром-Югра» со вторым местом на Международном турнире памяти Льва Чайлытко! Ребята, впереди у вас «Мемориал Вячеслава Платонова» в Санкт-Петербурге, на котором я вам желаю быть непобедимыми», – написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».