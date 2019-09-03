​Акции «Сургутнефтегаза» резко подорожали. Инвесторы надеются, что Богданов решил «распечатать кубышку» размером более 3 трлн рублей

Акции «Сургутнефтегаза» на Московской бирже подорожали на 10,4 процента за один день, 2 сентября. Как сообщают «Ведомости», теперь компания стоит 1,36 трлн рублей. Обыкновенные акции главного предприятия Сургута рванули на 12,3 процента, а привилегированные выросли на 4,8 процента.

Эксперты полагают, что стремительный рост «Сургутнефтегаза» связан с регистрацией его новой «дочки» – компании «Рион», один из основных видов деятельности которой – вложение и управление ценными бумагами. Появление такой структуры при нефтекомпании может означать, что гендиректор Владимир Богданов дал добро на использование легендарной «кубышки» – банковских депозитов общей суммой в 3 трлн рублей («Ведомости» оценивают его в 3,25 трлн – это означает, что «Сургутнефтегаз» стоит примерно в 2,5 раза меньше своих накоплений). Наблюдатели полагают, что часть этой суммы может быть запущено в рынок и будет приносить прибыль как компании, так и ее акционерам.

Стоит отметить, что рекордные для России депозиты «Сургутнефтегаза» многократно становились поводом для рассуждений о скором поглощении сургутской компании Роснефтью, однако после нескольких лет подобных слухов ничего подобного не произошло.

Кроме того, сейчас активно муссируются слухи о возможном переезде головного офиса компании в Санкт-Петербург, но в самом «Сургутнефтегазе» эту информацию категорически опровергают. Возможно, все дело в исключительном «сургутском патриотизме» гендиректора компании Владимира Богданова – почитайте 10 фактов об этом удивительном человеке.

Вероятно, вам сложно представить себе масштабы депозитов «Сургутнефтегаза» – мы посчитали, что такое 3триллиона рублей для нашей экономики.