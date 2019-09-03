В Сургуте может быть ликвидирован единственный аптечный отдел, который делает лекарства

Сегодня в администрации города будет решаться судьба рецептурного отдела Центральной аптеки. По информации источников СИА-ПРЕСС, один из вариантов, который будет рассматриваться на заседании – полная ликвидация этой структуры.

Напомним, что в течение нескольких лет стоял вопрос о продаже принадлежащей городу Центральной аптеки. Однако депутаты думы Сургута выступали против такого пути, объясняя свою позицию тем, что городу необходимо сохранить рецептурный отдел, занимающийся производством лекарств. На данный момент это единственный, сохранившийся в Сургуте рецептурный отдел, который готовит лекарства короткого срока хранения как для горожан, так и для нужд окружных учреждений здравоохранения. При этом небольшой отдел муниципальной аптеки обслуживал не только горожан, но и жителей Сургутского района.

В итоге было принято компромиссное решение о продаже помещения Центральной аптеки на ул. Ленина и переезде рецептурного отдела в другое здание. Весной этого года продажа состоялась, для аптечной структуры было найдено помещение на ул. Мира,55. В течение лета здесь проводился ремонт, чиновники администрации обещали, что осенью отдел начнет работу.