​В Сургуте из окна выпал инвалид

Вечером 2 сентября в Сургуте из окна четвертого этажа выпал человек. Инцидент произошел по адресу улица Каролинского, 12 около 20.00. Пострадавшим в ситуации стал мужчина-инвалид. По словам очевидцев, он сначала спустил коляску на козырек подъезда, а после стал сам спускаться по простыням, но сорвался. С места происшествия мужчину госпитализировали в больницу. По неподтвержденным данным, он получил травму позвоночника.

«Сейчас пострадавший находится в медицинском учреждении. Для выяснения обстоятельств с ним будут работать сотрудники полиции. Проводится проверка», — пояснили СИА-ПРЕСС в УМВД Сургута.