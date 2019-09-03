​В Сургуте задержали уголовника из Азербайджана, скрывавшегося в России от правосудия

В Сургуте полицейские задержали Х. Заманова, гражданина Республики Азербайджан, который скрывался в России от уголовной ответственности.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Югры, в Азербайджане иностранный гражданин привлекался к ответственности за злоупотребление служебным положением, мошенничество и подстрекательство к даче взятки.

В России преступник скрывался с мая 2018 года. Генеральная прокуратура России одобрила запрос Азербайджана о выдаче подозреваемого, мужчину этапировали на родину.