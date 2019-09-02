​Юная жительница Сургута одержала победу на всероссийских соревнованиях по дзюдо

Молодая сургутянка Дарья Нешта заняла первое место на всероссийских соревнованиях по дзюдо «Кубок ПАО «ММК» памяти Виктора Пшеничникова» среди юниорок. В финале ей удалось одержать победу над соперницей из Свердловской области Александрой Копальцовой.

По итогам турнира Дарья получила право выступить на первенстве России по дзюдо.

Также на кубке достойно выступили и другие представители Югры: нефтеюганец Валерий Броцман в весовой категории 73 кг завоевал серебряную медаль, а Григорий Коробков из Нижневартовска завоевал бронзовую медаль в весе 50 кг.

Соревнования проходили с 31 августа по 2 сентября в Магнитогорске. В них приняли участие юноши и девушки до 18 лет, юниоры и юниорки до 21 года.