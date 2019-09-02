​В Сургуте рядом с «Долиной нищих» построят KFC-авто

В марте 2020 года на улице Мелик-Карамова в Сургуте откроется ресторан быстрого питания KFC-авто. На огороженной строительной площадке появился паспорт объекта. В документе сообщается, что общепит расположится по адресу улица Кайдалова, 1, неподалеку от элитного коттеджного поселка «Березка», известного в городе как «Долина нищих». Однако сейчас техники на площадке нет. Также на данный момент неясно, как будет проектироваться выезд с территории ресторана.

Строительство объекта ведется согласно разрешению, которое было выдано администрацией Сургута. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказали в департаменте архитектуры и градостроительства городской мэрии.