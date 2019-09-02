​Сургут попал в топ-15 самых чистых городов России по оценке местных жителей

Сургут занял 15 место в топ-200 самых чистых городов России по оценке местных жителей. Такие данные приводят аналитики Domofond.ru.

В опросе приняли участие более 90 тысяч человек.

Согласно исследованию, лидирующую позицию в рейтинге занял город (Белгородская область), а среди регионов лидерами стали Краснодарский край и Татарстан.

Худшие показатели зарегистрированы в Архангельске (Архангельская область) и Каменск-Шахтинске (Ростовская область).

В ходе опроса его участникам предлагали оценить утверждение «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Средняя оценка по стране составила 6 баллов.