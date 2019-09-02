​В Сургуте девушка ударила ножом в голову мужчину, а после пряталась от полиции

В субботу, 31 августа, в Сургуте произошла вооруженная потасовка. В подъезде дома, расположенного по адресу улица Университетская, 21 девушка ударила ножом в голову мужчину. Состояние пострадавшего на данный момент неизвестно.

Той же ночь сотрудники полиции задержали подозреваемую в нападении. Девушка находилась в одной из квартир этого дома и долгое время отказывалась открывать дверь сотрудникам полиции. Сотрудники УМВД доставили подозреваемую в отделение.

Как сообщили СИА-ПРЕСС в пресс-службе полиции, расследованием дела займется следственный комитет.