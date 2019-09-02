​Сургутянин получил два года условного срока и штраф за незаконное хранение и переделку ружья

Городской суд Сургута признал виновным местного жителя в незаконном ношении хранении огнестрельного оружия, а также в его незаконной переделке.

Судом было установлено, что в мае 2019 года виновный в своем дачном доме незаконно переделал охотничье гладкоствольное ружье в обрез. Получившееся оружие и патроны он хранил на даче.

«Суд, с учетом мнения государственного обвинителя и данных о личности подсудимого, назначил наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также штрафа в размере 100 тыс. рублей», – заявили представители прокуратуры Югры.