​Жители Сургута назвали ситуацию с парковками в городе критической

Дума Сургута в рамках своего проекта «300 сургутян» провели еще один опрос, на этот раз на тему проблем с парковками во дворах и на улицах города.
Более половины респондентов (56 процентов) считают, что ситуация с парковками в городе критическая и требует принятия срочных мер. Положительно ее оценили только 12 процентов участников опроса.
Как меры для снятия напряженности в данном вопросе участники опроса предлагают:
- бороться с самозахватами общественных парковочных мест гражданами и организациями – 90 процентов;
- регулировать стоимость приобретения или аренды парковок – 78 процентов;
- развивать общественный транспорт как альтернативу личному – 71 процент;
- бороться с парковками транспорта в запрещенных местах, на тротуарах, возле подъездов, на газонах – 68 процентов;
- строить больше подземных, многоэтажных паркингов и поощрять организацию бизнесом открытых платных автостоянок – 61 процент;
- шире практиковать одностороннее движение через дворы – 61 процент.