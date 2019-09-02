​Жители Сургута назвали ситуацию с парковками в городе критической

Дума Сургута в рамках своего проекта «300 сургутян» провели еще один опрос, на этот раз на тему проблем с парковками во дворах и на улицах города.

Более половины респондентов (56 процентов) считают, что ситуация с парковками в городе критическая и требует принятия срочных мер. Положительно ее оценили только 12 процентов участников опроса.

Как меры для снятия напряженности в данном вопросе участники опроса предлагают: