​В Сургуте стартовал прием заявок на чемпионат города по мини футболу

Федерация футбола в Сургуте объявила о старте приема заявок на участие в новом мини-футбольном сезоне 2019-2020.

«В новом розыгрыше команды, которые решат к нам присоединиться, ждут матчи в двух дивизионах (от 10 команд в каждом из них). Коллективы будут распределяться решением судейской коллегии по силам, на основании полученных заявок», – заявляют представители федерации.

В каждом дивизоне будет проведен групповой этап, а затем матчи «на вылет».

В новом розыгрыше в заявку на матч будет разрешено внести максимум трёх игроков старше 2001 года рождения, заигранных в чемпионатах России.

Все игры будут проходить в СК «Энергетик» и белоярском «Витязе».