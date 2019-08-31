В Сургуте открыли новое футбольное поле на Университетской улице

Накануне, 30 августа, в Сургуте было открыто новое футбольное поле с искусственным покрытием. Объект располагается на Университетской улице на территории спортивного комплекса с плавательным бассейном на 50 метров. Поле построено по муниципальному проекту «Бюджет Сургута Online»: по результатам голосования в 2019 году обустройство искусственного травяного покрытия набрало 5298 голосов.

На реализацию инициативы из муниципальной казны было выделено 4,8 миллиона рублей.

В день торжественного открытия поля на нем был организован товарищеский матч по футболу среди сборных команд Сургута.