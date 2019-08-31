Сургутским родителям предложили вместо букетов цветов для учителей купить корм для животных

Волонтеры ОД "Дай лапу" в Сургуте предложили родителям и учителям провести благотворительную акцию 2 сентября - вместо букетов цветов купить корм для животных.

"Если вы не любите "мертвые" цветы и гору мусора, состоящую из завядших букетов, мы предлагаем вам запустить благотворительную акцию. Попросите класс не дарить вам гору букетов, пусть каждый ребенок принесет один цветочек или купите один общий красивый букет, а на сэкономленные средства купите корм для животных! - сообщается в группе движения во "Вконтакте". - Подопечные Общественного движения "Дай лапу" будут рады стать участниками вашего доброго жеста. Плюс, вы с детками можете прийти и лично отдать подарки нашим подопечным собачкам!"

Договориться о передаче можно по телефону 62-69-18.