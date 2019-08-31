Сургутяне победили в кубке ЮФО по кайтингу

Сургутяне взяли золото в соревнованиях по кайтингу. Кубок ЮФО проходил в Керчи с 21 по 28 августа.

Илья Турбаев занял первое место в дисциплине курс-рейс (гидрофойл, проведено 20 гонок в разных ветровых условиях), Олег Турбаев занял первое место в дисциплине слалом (проведено 23 гонки).

"Прогноз на первые три дня был достаточно хорош, но погода внесла свои коррективы - ветер был слабым, поэтому организаторы проводили в основном гонки курс-рейс гидрофойл. В остальные дни соревнований подул хороший ветер, который поднял волну, что усложнило и одновременно сделало гонки более сложными, но зрелищными и на таком ветровом и волновом диапазоне провели всю программу"л, - рассказал СИА-ПРЕСС Илья Турбаев.