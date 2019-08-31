Заявки на проект «Бюджет Сургута Онлайн» теперь можно подать до 15 октября

Администрация Сургута продлила срок сбора заявок на проект «Бюджет Сургута Онлайн». Теперь инициативы от горожан принимают до 15 октября.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Сургута Вадим Шувалов: "Если вам есть 18 лет, и вы знаете, как можно улучшить городскую среду, повысить комфорт горожан, оформите свои предложения. Передать их можно на бумажных носителях в МКУ «Наш город» по адресу ул. Декабристов д.5 или в пункты по работе с населением, в электронном виде — на адрес surgut-online@bk.ru. Станьте автором новых амбициозных проектов, не упустите свой шанс!"