В Сургуте со 2 сентября начнет работать ярмарка местных товаропроизводителей

В Сургуте со 2 по 24 сентября будет работать ярмарка продукции сургутских товаропроизводителей.

В ТРЦ "Союз" горожане смогут приобрести товары Мясокомбината «Сургутский», коптильного цеха «СТА-ВВР» (форель балык холодного копчения, муксун холодного копчения, скумбрия холодного копчения, филе семги холодного копчения и т.д.), крестьянско-фермерского хозяйстваа «Герусов А.А.» (молоко, творог, сметана, колбасы и полуфабрикаты), выпечку компании «Булкин Дом» и зеленные культуры, овощи и дикоросы от ООО «Агросоюз».

Все компании являются обладателями товарного знака «Сделано в Югре!» и логотипа «Сделано в Сургуте».