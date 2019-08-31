В Сургуте открыта вторая ясельная группа, на этот раз в детском саду "Мишутка". Первая группа работает в детском саду "Крепыш".

Всего же на посещение яслей в Сургуте подано 409 заявлений. Для того, чтобы обеспечить детей местами, в дошкольных учреждениях продолжают переоборудовать помещения на первых этажах. Эта практика уже позволила на 100 процентов удовлетворить спрос на места детям с 2 до 3 лет, увеличить количество мест для детей с 1,5 до 2-х, открыть 14 групп кратковременного пребывания и две ясельные группы.

Как отмечают чиновники, опыт Сургута по открытию яслей будут транслировать на всю страну. Такую рекомендацию администрация получила от экспертов, которые посетили город во время августовского педагогического совещания.