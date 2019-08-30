​Создатель скандального портала «Чиновник.ру» Эдуард Шмонин анонсировал новый проект

Создатель скандального портала «Чиновник.ру» и интернет-проекта «Общественное телевидение Югры» Эдуард Шмонин, находящийся под следствием, заявил о новом проекте. По словам Шмонина, появится сайт, где будет размещаться правдивая информация о ходе различных уголовных дел. В числе героев будет и он.

«Вскоре запустится новый проект, называется «Суд присяжных.рф». Это будет цифровая платформа. Его будет вести группа лиц. Оттуда вы сможете черпать информацию по многим уголовным делам, в том числе моему», — пояснил в беседе с корреспондентом СИА-ПРЕСС Эдуард Шмонин.

Напомним, накануне в Сургутском городском суде прошло первое заседание по делу создателя портала «Чиновник.ру». Шмонин обвиняется в клевете, вымогательстве, незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни, распространении порнографии.