​Создателю портала «Чиновник.ру» Эдуарду Шмонину официально предъявили обвинение в сургутском зале суда

В четверг, 29 августа, в Сургутском городском суде началось рассмотрение дела создателя портала «Чиновник.ру» и интернет-проекта «Общественное телевидение Югры». Эдуард Шмонин обвиняется в клевете, незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни, распространении порнографии, вымогательстве.

Вчера судья Алексей Усынин предъявил Шмонину обвинение и рассказал о порядке следования доказательств. После заседание отложили на 12 сентября. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе городского суда.

«На следующем заседании начнут рассматривать доказательства. Свидетелей на первом заседании не было. Рассмотрение дела займет минимум два-три месяца, однако сейчас нельзя точно сказать, когда Шмонину огласят приговор», — пояснила пресс-секретарь.

Сам Шмонин в беседе с корреспондентом СИА-ПРЕСС отказался давать расширенные комментарии о ходе заседания. «Судебное заседание было закрытым. Судья мне вчера сделал предостережение и еще раз напомнил, что я не могу давать комментарии по своему уголовному делу», — заявил подсудимый.

Напомним, на «Чиновник.ру» публиковались тексты в форме расследований, где описывались коррупционные схемы сотрудников югорских силовых структур, чиновников и парламентариев. Подтверждений данных фактов авторы текстов часто не предоставляли. Также на портале активно обсуждалась личная жизнь элиты округа.