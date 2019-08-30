​В Сургуте водитель протаранил три припаркованных автомобиля

В Сургуте произошло массовое ДТП: водитель протаранил три автомобиля, стоявших на парковке по улице Университетская.

По словам очевидцев, виновник ДТП был пьян. Они уверяют, что его остановил один из владельцев автомобиля, когда тот пытался скрыться с места преступления.

Факт происшествия зарегистрирован сотрудниками ГИБДД. Подробности аварии будут предоставлены сотрудниками инспекции позже.

Напомним, накануне в Сургутском районе произошло массовое ДТП, в котором пострадали пассажиры, в числе которых есть дети.