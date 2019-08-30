Сургутские теплоэнергетики готовы к отопительному сезону

«Городские тепловые сети» готовы к зиме. За прошедший летний сезон специалисты муниципального предприятия заменили 13 километров магистральных и внутриквартальных сетей тепловодоснабжения, подготовили 13 котельных и 103 центральных тепловых пункта на территории города. Подробности журналистам рассказал исполняющий обязанности директора СГМУП «ГТС» Виталий Бегичев.

«Мы завершили все работы, связанные с гидравлическими испытаниями и промывками теплосетей. Самый сложный участок для нас в этом году был на улице Островского, где нам пришлось работать с зелеными насаждениями. А так у нас все стандартно – те объекты, которые стояли в программе производственного развития предприятия, были отремонтированы», – объяснил Виталий Бегичев.

С первых чисел сентября «Городские тепловые сети» готовы подавать тепло для объектов здравоохранения, образования и социальной сферы города Сургута. Соответствующее постановление администрации города вышло 28 августа. Подключение будет проходить со 2 сентября при условии готовности объектов, технической возможности и наличии заявок от учреждений.

«На данный момент в адрес «ГТС» поступило уже около 15 заявок о подключении теплоносителя. Общая готовность к подаче ресурса составляет 100 процентов, т.е. на сегодня мы готовы дать тепло в жилые дома, техническая возможность для этого есть», – заверил журналистов Виталий Бегичев.

Напомним, что подача тепла в жилые дома должна начаться в том случае, если на улице в течение пяти дней среднесуточная температура будет не выше восьми градусов. В этом году на выполнение всех работ по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов «Городские тепловые сети» потратили более 500 миллионов рублей.