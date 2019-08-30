​На станции переливания крови в Сургуте появилась электронная очередь

С 29 августа на станции переливания крови в Сургуте доноры будут приглашаться на приём врача-трансфузиолога и на донацию в порядке электронной очереди.

На отдельном экране, расположенном возле кабинетов врачей-трансфузиологов, указывается номер донора, присвоенный при оформлении в регистратуре, и номер кабинета, в который ему необходимо пройти.

«Мы стараемся, чтобы нашим донорам максимально понравилось время пребывания на станции переливания крови. Решение стать регулярным донором в немалой степени зависит от того, насколько комфортно находиться человеку у нас», – заявила заместитель руководителя по медицинской части Ольга Новикова.

Отметим, что благодаря добровольным регулярным безвозмездным донорам служба крови Югры в полном объеме обеспечивает компонентами донорской крови 26 медицинских организаций региона.