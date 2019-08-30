​В Сургуте перекопали улицу Республики и тянут с ремонтом

Сургутяне, проживающие в домах на улице Республики, жалуются на затяжной ремонт тротуара. Он начался в первых числах августа, и с тех пор внешний вид пешеходной зоны почти не изменился. Людям приходится передвигаться либо по другой стороне улицы, либо прыгать по перекопанной дорожке.

Фотографию, подтверждающую это, в редакцию СИА-ПРЕСС прислал Александр Телегин с подписью: «Третью неделю скачем как сайгаки, сколько можно?». Эту информацию озвучил и другой постоянный читатель портала под ником tdn: «На Республики как распахали дорогу и уже третью неделю никто ничего не делает».

Мы связались с представителями генерального подрядчика — компанией «Северавтодор» и узнали их мнение о проблеме.

«Все не так, люди у нас любят приукрасить. Старый тротуар действительно демонтировали примерно 11 августа. Но пешеходная зона есть по обеим сторонам от дороги, поэтому спокойно передвигаться пешком можно, перейдя улицу. Второй момент — когда наша субподрядная организация демонтировала тротуар, для удобства людей были изготовлены и уложены деревянные трапы», — прокомментировал ситуацию заместитель директора филиала №3 компании АО «ГК «Северавтодор» Роман Бурбинский.

По его словам, на данный момент на участке идет установка бордюрного камня, следом будут класть основание, и только потом — асфальтировать. Представитель компании утверждает, что работы продлятся до середины сентября: «Но вообще у нас сдача объекта по контракту стоит на срок до 31 октября».

С этим не поспоришь: на баннере с информацией о ремонте указано, что работы будут окончены в четвертом квартале 2019 года.

СИА-ПРЕСС связался с начальником отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог администрации Сургута Алексеем Кононенко, который подтвердил, что работы на участке ведутся в плановом порядке. Да, трудности для сургутян возникают, но без них не обойтись.

Однако с мнением подрядных организаций и чиновников не согласны более трети горожан. Согласно результатам опроса думы Сургута, 37,5 процентов жителей считают, что на некоторых участках ремонт дорог необоснованно затягивают.

Похожая ситуация складывается с монтажом новых лифтов в многоэтажках. Об этом СИА-ПРЕСС писал в начале недели.