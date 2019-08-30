Сургутян просят убрать транспорт с главных улиц города для проведения Дня нефтяника иначе его эвакуируют

Госавтоинспекция Сургута просит водителей убрать свои автомобили с 20.00 30 августа до 6.00 1 сентября. Это связано с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности. 31 августа торжественные мероприятия планируются провести на перекрестке улиц Университетская и Ленина на площади перед офисом «Газпром трансгаз».

От машин необходимо освободить проспект Ленина: от дома 16 до перекрестка с улицы Университетской; улицу Университетскую: от перекрестка с улицы Энергетиков до перекрестка улицы Юности, а также парковки вблизи Сургутского госуниверситета и Сургутской окружной клинической больницы.

В случае, если владельцы не уберут свои авто, сотрудники ГАИ будут вынуждены переставить машину с места проведения массового мероприятия с помощью эвакуатора. «Если в указанное время на этих участках останутся транспортные средства, специалисты должны будут переместить их эвакуатором. Например, с парковки СОКБ будут перевозить куда-то во дворы. Но прежде чем поднять машину, они естественно будут звонить владельцам», — пояснили СИА-ПРЕСС в ГИБДД Сургута.