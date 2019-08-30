Власти Сургутского района помогут предпринимателям со всей России

Администрация Сургутского района выдаст субсидии тем предпринимателям, которые решат перерегистрировать свой бизнес на территории муниципалитета. Географическая принадлежность при этом не имеет значения – предприниматель может быть из любого региона России. Единственное условие – свою деятельность он должен будет вести в Сургуте или Сургутском районе. Подробнее о новой системе поддержки рассказала начальник управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района Елена Мельникова.

«Мы готовы предоставить таким предпринимателям финансовую поддержку в размере 100 тысяч рублей. Это может быть компенсация за расчетно-кассовую технику, за консалтинговые услуги, за оборудование, за аренду. Подобными мерами мы хотим привлечь к нам предпринимателей из других регионов, они создадут здесь рабочие места, а бюджет муниципалитета получит дополнительные поступления от налогов», – объяснила Елена Мельникова.

В администрации района уже подготовили все необходимые формальности для того, чтобы запустить новую систему поддержки с октября этого года. Эти субсидии входят в комплекс мер помощи предпринимателям, которые инициировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.