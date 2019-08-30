Пожарные Сургута спасли двух людей из сгоревшего частного дома

Сегодня ночью, 30 августа, в Сургуте сгорел одноэтажный частный дом на улице Нагорная, 22. Строение считается расселенным, однако на месте пожара были люди – пожарные спасли двоих.

Как рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в сургутском пожарном надзоре, сообщение о возгорании поступило в половине первого ночи. Подразделение пожарных прибыло на выезд через десять минут. К двум часам ночи огонь удалось ликвидировать силами 11 человек и трех машин.

Причина пожара сейчас устанавливают дознаватели. Предварительная версия – неосторожное обращение с огнем.