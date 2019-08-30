Все школы Сургута к 1 сентября оснащены системами безопасности и защиты от террористов

Все учреждения образования полностью готовы к началу нового учебного года. Для проведения праздничных линеек обеспечены максимальные меры безопасности, сообщил заместитель главы Сургута Алексей Жердев во время пресс-конференции, посвященной теме обеспечения безопасности в Сургуте в преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

«В этом году по распоряжению главы города, думы города почти в три раза мы увеличили количество денег, которые были потрачены на обеспечение безопасности наших школ», – рассказал замглавы.

Во всех школах Сургута завершены работы по запуску новой системы контроля доступа в школы, включающая современную систему видеонаблюдения и регистрации, установлены новые ограждения и рамки металлоискателей на входе.

«Я обращаюсь к родителям. 2 сентября прошу с пониманием и терпением отнестись к прохождению рамок металлоискателей, потому что могут возникнуть небольшие задержки, но это всё ради безопасности вас и ваших детей», - отметил Алексей Жердев.