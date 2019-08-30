​Детские сады в Сургуте полностью готовы к 1 сентября

Глава Сургута Вадим Шувалов провел инспекцию детских садов города на готовность к 1 сентября.

Все они на 100 процентов готовы: оборудованы новыми игрушками, подготовлены к отопительному сезону, меры безопасности соблюдены, а чистота помещений соответствует санитарным нормам, отметила начальник управления дошкольными образовательными учреждениями департамента образования Елена Кадырова.

Представителей СМИ пригласили на инспекцию в детский сад «Мишутка» на Бахилова, 14/1. На примере демонстрируемого детсада, построенного в 2010 году, показано общее состояние садиков в Сургуте и тенденции их модернизации. Так, основной упор делается на введение дошкольного образования.

По словам Вадима Шувалова, в первую очередь, это требование родителей: «Вводим дополнительное образование с годика, и не просто так. Провели опрос родительского сообщества, это их решение. Мы идем в этом направлении, чтобы удовлетворить то, что хотят родители, что говорят профессионалы, и что нужно деткам».

Мэр отметил, что в городе отсутствует очередь в детских садах для детей с трех до семи лет, однако есть потребность в яслях – на очереди стоят до 400 человек. Для покрытия спроса строятся новые детские сады, а в уже имеющихся садиках открываются новые группы для детей до трех лет.

Этим летом был открыт второй корпус детского сада «Огонек» в 20а микрорайоне. До конца года откроются еще два садика, в 38 и 42 микрорайонах. Также планируется достроить детсад в ЖК «Возрождение».

Также глава города напомнил, что любой детский сад может подать заявку на проведение теплоснабжения раньше срока.