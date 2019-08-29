​В Сургуте женщина стала жертвой мошенника, который называл себя офицером ВМФ

В полицию Сургута обратилась женщина возрастом 58 лет, она стала жертвой мошенника. Потерпевшая заявила, что познакомилась с мужчиной в социальной сети «Одноклассники», он представился офицером военно-морского флота. Друг из сети попросил женщину денег взаймы, а она согласилась.

«Сургутянка, будучи уверенной в достоверности информации и не подозревая о корыстном умысле моряка, совершила несколько денежных переводов на общую сумму в размере 102 тысячи рублей. После чего, мужчина удалил свой аккаунт из социальной сети и перестал выходить на связь», — поясняют подробности истории сотрудники полиции.

Отмечается, что сейчас мошенника ищут. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.