​В Сургуте появится 55-метровый мост

В Сургуте в сквере Старожилов появится новый 55-метровый мост. Об этом сообщил глава города Вадим Шувалов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Знаю, что многие горожане сетовали на отсутствие удобного прохода между улицами Энергетиков и Боровой. Да и добраться до сквера или окружной больницы было сложновато. Но скоро всё изменится к лучшему», – заявил Шувалов.

Глава города отметил, что возведение моста уже начато.

«По многочисленным просьбам сургутян приведем в порядок Сайму и берег рядом. Когда работы закончатся, у нас будет лёгкий и быстрый доступ к важным городским объектам. А ещё появятся зона для фотосессий молодожёнов, ротонда с колоннами, спортивные площадки и зоны отдыха», – добавил мэр.