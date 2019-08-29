БК «Университет-Югра» проведет первые два матча нового сезона Суперлиги на домашней площадке

В России стартует новый сезон регулярного чемпионата по баскетболу среду мужских клубов, в котором примут участие команды Суперлиги. Игры начнутся с 11 октября, финал запланирован на 21 мая.

Первые два матча сургутская баскетбольная команда «Университет-Югра» проведет на домашней площадке: 14 октября спортсмены примут команду из Екатеринбурга «Уралмаш», а 17 октября команду из Ревды «Темп-СУМЗ-УГМК».

Следующий матч «Университет» проведет на гостевой площадке в Химках против команды из Московской области.

Напомним, команда «Университет-Югра» дважды занимала первое место в Супрелигах 2003/2004 и 2016/2017 года. В прошлом году спортсмены не попали в плей-офф, одержав 14 побед и потерпев 16 поражений.