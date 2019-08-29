​В Сургуте в дачном кооперативе «Сургутское» произошел пожар

Сегодня, 29 августа, в три часа ночи в дачном кооперативе «Сургутское», который находится в черте города, начался пожар – горел частный жилой дом.

К тушению привлеклись четыре машины и 14 человек личного состава. Пожар тушили совместными усилиями МЧС России и казенного учреждения «Центроспас-Югория».

Распространение пожара было остановлено через полчаса после звонка в дежурную часть, и к четырем часам ночи пожарные полностью ликвидировали возгорание.

Пострадавших нет. Причины пожара устанавливают органы дознания МЧС Югры.