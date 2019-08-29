Стало известно, когда в Сургуте включат отопление в домах

В сургутских школах, больницах и спортивных центрах тепло могут дать раньше установленного законом срока. Об этом сообщила начальник управления инженерной инфраструктуры администрации Сургута Ирина Лазарева: «По закону отопление в жилых домах и социальных объектах можно позапускать только после того, как в городе в течение пяти дней продержится температура ниже восьми градусов тепла. Но в Сургуте при такой температуре намного холоднее, ведь законом не учитываются наши ветра. Поэтому мы решили, что объекты соцкультбыта смогут получить тепло раньше, если подадут заявку».

Уточняется, что тепло поступит в тот же день. Заявки подали уже 14 объектов. Запуск отопления по заявкам начнется со 2 сентября. В жилых домах тепло поступит до 15 сентября.

Тепловые бригады сургутских ресурсоснабжающих организаций (СМУП "Тепловик", "ГТС", "СГЭС") в течение всего лета проверяли состояние котельных и тепловых сетей на предмет готовности к отопительному сезону. В общей сложности они осмотрели более пяти километров тепловых сетей. На реконструкцию изношенного оборудования и проблемных мест город потратил около пяти миллионов рублей. Сейчас Сургут полностью готов к отопительному сезону.