Жители Сургута рассказали, с какими проблемами они столкнулись из-за ремонта дорог в городе

Дума Сургута разместила в социальной сети «ВКонтакте» результаты опроса проекта «300 сургутян», где представлено мнение горожан о неудобствах, которые они испытывают в связи с ремонтами дорог.

По результатам опроса выяснилось, что 41,8 процента респондентов считают главным неудобством, возникшим из-за ремонта, пробки на дорогах и сложности передвижения по городу. В свою очередь 38 процентов опрошенных обратили внимание на высокие кромки для съезда/заезда после срезки старого асфальта. О том, что ремонт необоснованно затянут заявили 37,5 процента участников опроса.

Не испытывают неудобства в связи с проведением летнего ремонта дорог 31 процент респондентов (в 2018 году – 21 процент).