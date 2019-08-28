Власти Сургута готовятся к открытию исторического парка «Россия – моя история». Он появится в крупном жилом комплексе

Исторический парк «Россия – моя история» в Сургуте будет готов к 1-му октября. Об этом сообщает сайт городской администрации. Площадь парка, который расположится в жилом комплексе «Возрождение», составляет около 8,5 тысяч квадратных метров. Экспозиция парка будет состоять из мультимедийных интерактивных панелей, кинозалов, панорам, карт и 3D-технологий, которые воспроизводят исторические события. Помимо фактов об истории России в состав музейной экспозиции будет водить и блок, посвященный истории Югры. Проект включает в себя также благоустройство набережной рядом с парком.

Общая стоимость проекта, по некоторым оценкам, может составлять порядка трех миллиардов рублей, однако осведомленные источники СИА-ПРЕСС не подтверждают эти данные и называют меньшую цифру — один миллиард.

По информации администрации города, сургутский парк «Россия – моя история» входит в пятерку крупнейших в стране.