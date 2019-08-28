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Власти Сургута готовятся к открытию исторического парка «Россия – моя история». Он появится в крупном жилом комплексе

Фото: Администрация Сургута
Фото: Администрация Сургута

Исторический парк «Россия – моя история» в Сургуте будет готов к 1-му октября. Об этом сообщает сайт городской администрации. Площадь парка, который расположится в жилом комплексе «Возрождение», составляет около 8,5 тысяч квадратных метров. Экспозиция парка будет состоять из мультимедийных интерактивных панелей, кинозалов, панорам, карт и 3D-технологий, которые воспроизводят исторические события. Помимо фактов об истории России в состав музейной экспозиции будет водить и блок, посвященный истории Югры. Проект включает в себя также благоустройство набережной рядом с парком.

Общая стоимость проекта, по некоторым оценкам, может составлять порядка трех миллиардов рублей, однако осведомленные источники СИА-ПРЕСС не подтверждают эти данные и называют меньшую цифру — один миллиард.

По информации администрации города, сургутский парк «Россия – моя история» входит в пятерку крупнейших в стране.


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Сегодня в 18:29, просмотров: 370, комментариев: 3


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Комментарии:
Малыхин Виталий
не нравится
Сегодня в 18:50
Хотелось бы уточнить. К октябрю будет подготовлено и отделано помещение под мультимедийный парк. Далее планируется оснащение парка мультимедийным и экспозиционным оборудованием. Открытие парка запланировано в декабре этого года.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:31
А чё, группа поддержки в комментариях такая слабая? При разбазаривании примерно несколько мильярдов для понтов, могли бы потратится на пару десятков комментаторов, по тыщи за штуку.
йося
не нравится
Сегодня в 19:59
В адме, есть такая подканторка, медиацентр называется, подведомстаенная пресловутой конторе по борьбе с молодежью, в подчинении небезызвестной самостийной недоконторке Вариант,
И таки чем они там все занимаются, а ведь могли бы бюджетны баблишки пильнуть, отстой и застой, Серя! о чем ты говоришь? Там уже давно все протухли...

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