16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,4127   EUR  73,6583  

​Депутаты Сургута удивляются отсутствию конкуренции при передаче городских теплосетей в концессию

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

Депутатов сургутской думы смущает отсутствие конкуренции в вопросе передачи теплосетей Сургута в концессию. Напоминаем, что на данный момент, единственным предприятием, которое заявило о своем желании «зайти» в город, является ООО «Холдинговая компания Вектор».

В разговоре с СИА-ПРЕСС сургутские депутаты Дмитрий Пахотин и Владимир Болотов независимо друг от друга озвучили одну и ту же мысль: ГТС нужны частные руки для дальнейшей модернизации старой инфраструктуры и строительства новой. Однако это не значит, что конкурс по передаче теплосетей может проводиться с участием только одной фирмы.

«Мне хотелось бы, чтобы была конкуренция среди разных компаний, а город мог выбирать из четырех, пяти, шести вариантов. Что, кто-то говорит, что только «Вектор» может участвовать? Сама процедура концессии предполагает конкурсные механизмы. Там в любом случае будет время, чтобы все желающие смогли подать соответствующую заявку на участие», — говорит Болотов.

«На данный момент того, что нам сказал «Вектор», недостаточно, чтобы делать какие-то выводы. К концу сентября они пообещали предоставить уже подробную экономическую модель. А там будет уже подготовка к конкурсным процедурам. Ну и хотелось бы, чтобы была какая-то конкуренция, а не только один «Вектор» заявлялся», — отмечает Дмитрий Пахотин.

--

Полный текст комментария Владимира Болотова можно найти здесь.

Читайте также мнение замглавы Сургута Алексея Жердева о грядущей концессии.

И посмотрите подробный разбор редакции СИА-ПРЕСС о том, какие последствия для Сургута может иметь концессия в коммунальной сфере.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:42, просмотров: 163, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Как правильно выбирать и готовить грибы // ИНСТРУКЦИЯ

Как правильно выбирать и готовить грибы // ИНСТРУКЦИЯ
Светлана Брюхова Сегодня в 17:44
60 0
​Место под солнцем

​Место под солнцем
Сибпромстрой предоставил благоустроенные квартиры для трех сотен семей Сургута и Сургутского района, проживавших в аварийном жилье
Марина Романова Сегодня в 17:07
131 0
Меня не радует, что эта концессия на очень долгий срок отнимает у нас контроль за системой теплоснабжения города

Меня не радует, что эта концессия на очень долгий срок отнимает у нас контроль за системой теплоснабжения города
Сама концепция, что какие-то крупные монополисты забирают систему жизнеобеспечения города в свое управление и зарабатывают на этом, вызывает много вопросов
Владимир Болотов, депутат думы Сургута Сегодня в 15:53
280 8
Ни о какой приватизации тепловых сетей Сургута речь не идет

Ни о какой приватизации тепловых сетей Сургута речь не идет
Концессия позволит решить проблемы города, которые сейчас остро стоят перед Сургутом. Строительство социальных объектов: школы, детские сады, спортивные сооружения. Новые микрорайоны, расселение аварийного жилья
Алексей Жердев, заместитель главы Сургута 27 августа в 20:39
1397 50
Для Сургута взять заем на модернизацию теплосетей практически невозможно

Для Сургута взять заем на модернизацию теплосетей практически невозможно
Нужны заимствования, но при таких больших объемах ставка может составить около 13 процентов.
Анна Шерстнева, заместитель главы Сургута 27 августа в 15:15
887 8
На них спускают собак и зовут на разборки: один рабочий день инспекторов на воде

На них спускают собак и зовут на разборки: один рабочий день инспекторов на воде
Как работают сотрудники ГИМС, Природнадзора и Рыбоохраны, как выглядят реки вокруг Сургута и почему в эти реки нельзя не влюбиться
Илья Низовских 26 августа в 13:48
1034 2
Сургутяне жалуются на слишком долгий ремонт лифтов

Сургутяне жалуются на слишком долгий ремонт лифтов
Обвиняют всех: подрядчиков, управляющие компании, Югорский фонд капремонта и даже администрацию Сургута
Анастасия Семихатских 26 августа в 09:31
992 4
Несгибаемое

Несгибаемое
Северные территории и наш Сургут – это сосредоточие таких людей: волевых, с железным характером, идущих вперед, порой не замечая препятствий
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 26 августа в 12:43
870 9
​Сургут за неделю. Хочется материнства…

​Сургут за неделю. Хочется материнства…
Итоги недели от постоянного обозревателя СИА-ПРЕСС
Олег Владимиров 25 августа в 18:23
966 0
Наджа-Лига здорового футбола 5х5

Наджа-Лига здорового футбола 5х5
Анна Калугина 23 августа в 17:12
1234 0
​Вырос в суровом Челябинске: 10 фактов о новом замглавы Сургута по строительству Владимире Шмидте

​Вырос в суровом Челябинске: 10 фактов о новом замглавы Сургута по строительству Владимире Шмидте
Редакция СИА-ПРЕСС 23 августа в 16:20
1690 3
​В Сургуте на месте шиномонтажки, где убили чиновников, возводят новое здание

​В Сургуте на месте шиномонтажки, где убили чиновников, возводят новое здание
Горожане считают, что строительство незаконное
Анастасия Якупова 23 августа в 11:48
1397 2
Не использовать новую технологию было бы преступлением

Не использовать новую технологию было бы преступлением
Применение холодного пластика увеличивает затраты на дорожную разметку в два раза, но при этом осмотр показал, что благодаря такому методу разметка остается в почти неизменном состоянии весь год
Рустем Юсупов, эксперт регионального штаба ОНФ в Югре 23 августа в 09:11
672 7
Выборы всякие нужны, выборы всякие важны

Выборы всякие нужны, выборы всякие важны
Если горожанам не интересна судьба своего двора, близлежайшего сквера, убогого ларька перед домом, то также горожанам будет не интересен и выбор нового главы, депутатов и других представителей, что в общем-то не раз показывала явка муниципальных выборов
Сергей Антонов, сургутянин 21 августа в 10:21
1778 44
Сургут за неделю. Очень много трэша

Сургут за неделю. Очень много трэша
Итоги недели от постоянного обозревателя СИА-ПРЕСС
Олег Владимиров 18 августа в 17:31
2005 2
​Закон и порядок 5. Пятилетку за четыре года

​Закон и порядок 5. Пятилетку за четыре года
Как это – работать четыре дня в неделю? Да еще без потери заработка, как обещают парламентарии
Олег Владимиров 18 августа в 09:06
1255 6
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика