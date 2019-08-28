​Депутаты Сургута удивляются отсутствию конкуренции при передаче городских теплосетей в концессию

Депутатов сургутской думы смущает отсутствие конкуренции в вопросе передачи теплосетей Сургута в концессию. Напоминаем, что на данный момент, единственным предприятием, которое заявило о своем желании «зайти» в город, является ООО «Холдинговая компания Вектор».

В разговоре с СИА-ПРЕСС сургутские депутаты Дмитрий Пахотин и Владимир Болотов независимо друг от друга озвучили одну и ту же мысль: ГТС нужны частные руки для дальнейшей модернизации старой инфраструктуры и строительства новой. Однако это не значит, что конкурс по передаче теплосетей может проводиться с участием только одной фирмы.

«Мне хотелось бы, чтобы была конкуренция среди разных компаний, а город мог выбирать из четырех, пяти, шести вариантов. Что, кто-то говорит, что только «Вектор» может участвовать? Сама процедура концессии предполагает конкурсные механизмы. Там в любом случае будет время, чтобы все желающие смогли подать соответствующую заявку на участие», — говорит Болотов.

«На данный момент того, что нам сказал «Вектор», недостаточно, чтобы делать какие-то выводы. К концу сентября они пообещали предоставить уже подробную экономическую модель. А там будет уже подготовка к конкурсным процедурам. Ну и хотелось бы, чтобы была какая-то конкуренция, а не только один «Вектор» заявлялся», — отмечает Дмитрий Пахотин.

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Полный текст комментария Владимира Болотова можно найти здесь.

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