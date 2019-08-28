​Сургутянка завоевала бронзу на первенстве России по карате

Представительница Югры сургутянка Илона Колтунова завоевала бронзовую медаль на первенстве России по карате в весовой категории свыше 68 килограмм.
Соревнования проходили с 22 по 26 августа в Калининграде. В них приняли участия 895 человек из 60 регионов России.
Югру представляли Колтунова Илона (Сургут), Гарифуллина Юлия (Сургут), Моисеев Ульян (Сургут), Галеев Айнур (Нижневартовск), Филлипов Алексей (Белоярский р-н), Хомяков Николай (Ханты-Мансийск), Хегай Анастасия (Нижневартовск), Коробейникова Снежана (Ханты-Мансийск), Чепурная Варвара (Белоярский р-н), Коробкина Галина (Ханты-Мансийск).