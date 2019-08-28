Жителю Сургута, который пытался угнать самолет в Афганистан, вынесли приговор

Житель Сургута Павел Шаповалов, который в январе этого года пытался угнать самолет Сургут-Москва, отправлен на принудительное лечение. Такой приговор мужчине вынес окружной суд. Такое решение суда освобождает Павла Шаповалова от уголовной ответственности.

Напомним, что 22 января он пытался угнать самолет Сургут-Москва авиакомпании «Аэрофлот». Он потребовал от экипажа развернуться и лететь в Афганистан, заявив, что у него есть оружие. При задержании у него не было обнаружено ничего опасного, а в ходе допроса он не смог объяснить свои действия. Свою вину мужчина признал.