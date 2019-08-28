В Югре на трассе перевернулся автомобиль – водитель уснул за рулем

Сегодня, 28 августа, ночью на трассе Сургут — Когалым произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии пострадал водитель иномарки и пассажир. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе югорской полиции.

«Мужчина 1990 года рождения был за рулем автомобиля «Шкода Фабиа». Он двигался из города Сургута.По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В результате произошло опрокидывание машины. Водитель и пассажир получили телесные травмы — мужчина госпитализирован в медицинское учреждение», — пояснили подробности специалисты УМВД округа.