Жители Сургута рассказали, из-за чего в городе плохие дороги

Городская дума Сургута в своей группе социальной сети «ВКонтакте» опубликовала результаты опроса проекта «300 сургутян», который был посвящен проблемам ремонта дорог.

Выяснилось, что 58 процентов опрошенных считают основной причина плохого состояния дорог – некачественный либо несвоевременный ремонт (в 2018 году – 78 процентов). В свою очередь 50 процентов респондентов заявили о изначально неправильном проектировании дорог (в 2018 – 67 процентов).

Отмечается рост процента людей, которые считают, что причина плохих дорог – суровый климат – 29 процентов (в 2018 – 11 процентов). Еще часть опрошенных заявила, что дорожное полотно портиться из-за использования шипов в зимний период (16 процентов) и большого количества автотранспорта на дорогах (13,7 процентов).

Согласно другому опросу из проекта думы Сургута «300 сургутян», 71 процент респондентов считают, что в их городе дороги лучше, чем в большинстве других российских городов. Противоположную точку зрения выразил 21 процент опрошенных.