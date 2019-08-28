В ДТП под Сургутом грузовик снес легковушку

В Сургутском районе произошло серьезное ДТП с участием тяжелого грузовика МАЗ и легкового автомобиля Лада. Об этом сообщает сургутское информационное агентство К-Информ. Авария произошла на 23-м километре автодороги Сургут-Нижневартовск. По сообщениям очевидцев, водитель легкового автомобиля выезжал с заправки и не заметил ехавшего по дороге МАЗа. В результате столкновения Лада получила серьезные повреждения. Водитель и пассажир легковушки получили травмы, но остались живы. С места ДТП их увезла скорая. Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в ГИБДД Сургутского района, сейчас на месте аварии работают сотрудники ГАИ и выясняют обстоятельства происшествия.