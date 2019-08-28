​В Сургуте «Лада» сбила мужчину на пешеходном переходе

В Сургуте на улице Билецкого автомобиль «Ваз 2114» сбил мужчину на пешеходном переходе. Авария произошла сегодня, 28 августа, около 8.30. Информацию корреспонденту СИА-ПРЕСС подтвердили в отделе ГИБДД города. Подробности ДТП на данный момент уточняются, на месте работают сотрудники полиции.

Также известно, что в результате аварии пешеход получил серьезные травмы. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили очевидцы происшествия. «Удар был очень сильный. Мужчину подняли, он весь в крови. Мы вызвали скорую. Водитель молодец — не уехал, помогал пострадавшему», — отметили в беседе с редакцией свидетели происшествия.